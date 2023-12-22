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Дорога Владикавказ-Ларс из-за снега закрыта для грузовых автомашин

Дорога Владикавказ-Ларс из-за снега закрыта для грузовых автомашин

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития Грузии принял решение по причине снега и гололедицы закрыть для транспортных средств с прицепами и полуприцепами автодорогу Гудаури-Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Из-за снега и гололеда на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено», - сообщили в ведомстве.

Остальные участки дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс открыты для всех видов транспорта. В ведомстве добавили, что автомобили должны проезжать дорогу без остановок и лишь через лавинозащитные туннели.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через  Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказьем. В российской части дорога проходит по территории Северной Осетии. Зимой дорога часто закрывается из-за непогоды.


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