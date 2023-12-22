Целью правительства должен оставаться ежегодный экономический рост на уровне 7-9%: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство экономики для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, с докладами выступили министр экономики Ваан Керобян и заместители министра.

Министр отметил, что бюджет министерства экономики в 2023 году составил 64,3 млрд драмов, в 2024 году он будет на 47% больше, что связано с реализацией новых программ. Ассигнования достигнут 90,8 млрд драмов. Ваан Керобян отметил, что в этом году ожидается экономический рост на уровне 8,3-8,5%. Было доложено, что объем инвестиций по сравнению с предыдущим годом увеличился на 17,5%, объем производительности ожидается на уровне 9,6%, а по объему валового внутреннего продукта на душу населения Армения улучшает свои позиции. Если в 2017 году наша страна была на 122-м месте среди стран мира, в 2020 году - на 112-м, то в 2023 году, по прогнозам Международного валютного фонда, Армения будет на 86-м месте.

Было отмечено, что в текущем году в Армении создано около 44 тыс новых рабочих мест, выросла средняя заработная плата, а уровень бедности снизился с 26,5% до 24,8%. Министр добавил, что уровень безработицы по данным второго полугодия составил 11,7%, и напомнил, что целью правительства является снижение уровня безработицы ниже 10%. Ожидается, что общий товарооборот составит 110% ВВП, что, по словам министра, является рекордным показателем. Ожидается, что 2023 год закончится с соотношением экспорта к ВВП на уровне 54,5%, цель правительства составляет 60%.

Премьер-министр Пашинян отметил, что целью правительства по-прежнему должен оставаться ежегодный экономический рост на 7-9%. “За исключением года войны и коронавируса, у нас не было проблем с экономическим ростом. В 2019 году у нас был очень высокий экономический рост, в 2021 году, когда был внутриполитический кризис, были внеочередные парламентские выборы, были проблемы внешней безопасности, мы снова добились экономического роста более 5%. В 2022 году мы обеспечили экономический рост на уровне 12%, в 2023 году мы обеспечим экономический рост более 7%. Эти проценты были достигнуты в таких условиях.

Одной из важнейших предусловий является то, чтобы, несмотря на все это, была обеспечена макроэкономическая стабильность. Для обеспечения 7-процентного экономического роста в 2024 году имеющихся в нашем распоряжении инструментов, на мой взгляд, уже достаточно, если мы повысим качество капитальных вложений, усовершенствуем бизнес-процессы и т.д. Предлагаю сосредоточиться на использовании тех инструментов, которые у нас есть под рукой. Что нужно делать правительству? Наша задача - повысить эффективность расходов. В бюджете значительно увеличилось количество капитальных затрат, если немного повысится качество реализации этих расходов, улучшатся бизнес-процессы для инвестиций, все это даст очевидный эффект в плане обеспечения экономического роста”, - сказал премьер-министр.

Затем были представлены реализуемые в сфере сельского хозяйства программы, общий бюджет, валовая продукция, тенденции роста и развития. Было отмечено, что бюджет сектора сельского хозяйства в этом году был запланирован на 37 млрд драмов, однако общие расходы достигли 47 млрд драмов. Бюджет программ развития сельского хозяйства увеличился в 7 раз по сравнению с 2018 годом. Рост валового продукта сельского хозяйства за 9 месяцев текущего года составил 1,7%. Было отмечено, что в рамках программы лизинга сельхозтехники приобретено 664 единицы сельхозтехники, в том числе 193 трактора и 5 комбайнов. Общая сумма лизинга составила 3 ​​млрд драмов, активный портфель оценивается в 15 млрд драмов. За отчетный период в сфере агрострахования собрано 1,8 млрд драмов, возмещение ущерба составило 2,6 млрд драмов.

В текущем году в рамках программы развития интенсивного садоводства заложено 1967 га интенсивных садов. Ежегодная цель, установленная правительством, составляет 1000 га.

Утверждена новая программа тепличных хозяйств, в стадии заключения находятся инвестиционные проекты по строительству теплицы площадью 5 га. В рамках программы стимуляции производства озимой пшеницы площадь посевных площадей увеличилась на около 15 000 га, количество бенефициаров – 22 483. В рамках крупной инвестиционной программы животноводства за отчетный период заключено три контракта на сумму около 18,5 млрд драмов. Продолжается процесс заключения еще 4 контрактов, предполагаемая сумма инвестиций составляет 22 млрд драмов.

Заключен 91 договор на создание 6,9 га садов в населенных пунктах Беркабер и Хаштарак Тавушской области.

В рамках программы лизинга агропродовольственного оборудования было закуплено 435 единиц технологического оборудования и создана новая послеуборочная инфраструктура. Сумма лизинга составила 5 млрд драмов.

В рамках программы инвестиций в сфере сельскохозяйственного сырья одобрены заявки на 5,7 млрд драмов, в качестве субсидии на закупку винограда предоставлено 870 млн драмов, закуплено 700 тыс литров коньячного спирта, взамен осуществлены соответствующие закупки. Заготовлено 86 тыс тонн фруктов/овощей, 160 тыс тонн винограда. Разработаны технические условия четырех географических указаний: “Армянский мацун, лаваш, бастурма, суджух”. Разработан пакет законов “Об алкогольных напитках на основе виноградного сырья”, изучен опыт производства французского коньяка и достигнуто соглашение о сотрудничестве.

Также было доложено об обеспечении семенами сельскохозяйственных культур посредством осуществления местного семеноводства и производства семян, внедрения системы сертификации посадочного материала, нумерации и учета сельскохозяйственных животных, вакцинации сельскохозяйственных животных и о других мероприятиях. Было отмечено, что по состоянию на 15 декабря пронумеровано и учтено 568 тыс 622 голов крупного рогатого скота.

В рамках строительства или реконструкции “умных” малых и средних коровников с начала запуска программы, с 2019 года по настоящее время заключено 94 договора, сдан в эксплуатацию 51 коровник. В настоящее время программа находится в стадии улучшения.

В целях стимуляции формирования кластерной экономики за прошедший год в республике было создано 12 хозяйств, в том числе 6 в Сюнике, по 3 в Гегаркуникской и Ширакской областях.

Также были представлены мероприятия, направленные на стимулирование экспорта. В текущем году армянские компании приняли участие в 8 международных выставках, дегустациях-презентациях и мастер-классах на целевых рынках.

Коснувшись аграрного сектора, Никол Пашинян отметил: “По сути, нам следует перестать под «сельским хозяйством» понимать только сельское хозяйство. Сельское хозяйство – это продовольственная безопасность. Это вопрос продовольственной безопасности, и мы должны рассматривать этот сектор в этой логике. При расчете рентабельности мы должны учитывать и этот компонент”.

Премьер-министр также отметил важность программ по развитию и повышению эффективности аграрного сектора, и подчеркнул необходимость их постоянного совершенствования.

Затем было доложено о работах в сферах инвестиций, промышленной политики, инфраструктуры качества, экспорта и по стратегическим направлениям. Были представлены программа “Инфраструктуры в обмен на инвестиции” и проект “сухого” порта Ширака.

В частности, было отмечено, что в 2023 году правительством утверждены следующие инвестиционные программы: проект строительства горнолыжного комплекса “Арагац” (объем инвестиций оценивается в 200 млн долларов), проект WTC “Всемирный торговый центр” (212 млн долларов), программа “Создание гольф-клуба и академии гольфа” (172 млн долларов). В рамках данных программ планируется создать 11 тыс 150 новых рабочих мест. Было отмечено, что на заседании Общественного инвестиционного комитета был представлен проект сухого порта Ширака, общий объем инвестиций оценивается в 350 млн долларов.

За 2019-2023 годы объем инвестиционных проектов компаний, получивших льготу по освобождению от таможенной пошлины, достиг 267 млрд драмов. В 2023 году программой воспользовались 72 инвестиционных проекта, общий объем которых оценивается в 777 млрд драмов. Ожидается создание 4146 новых рабочих мест. При этом в рамках инвестиционных программ компаний “Джулакентрон” и “ASCE group” было инвестировано 270 млн долларов и создано 1000 рабочих мест.

Были представлены работы по развитию инфраструктуры качества, а также работы, проводимые Департаментом торговли и интеграции в рамках ЕАЭС, в частности, предоставлены тарифные льготы на ряд сельскохозяйственных товаров, разрешен беспошлинный ввоз электромобилей на территорию Республики Армения (8000 автомобилей на 2023 год).

Было доложено, что в январе-октябре 2023 года из Армении было экспортировано более 381 тыс каратов обработанных алмазов на сумму 333 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился на 38,5%.

В рамках развития системы инфраструктуры качества принят “Закон об аккредитации”, проведена работа по развитию лабораторного и метрологического потенциала.

В текущем году бюджет на стимуляцию экспорта и развитие предпринимательства составил около 10 млрд драмов, а в 2024 году эта цифра удвоится, достигнув 21 млрд драмов. Согласно Программе правительства на 2021-2026 гг. запланированы 3 основных мероприятия: технологическая модернизация, привлечение высококвалифицированных специалистов и стимуляция использования цифровых инструментов. По первым двум пунктам есть утвержденные программы, которые функционируют. В рамках мероприятия по модернизации экономики портфель составляет 189 млрд драмов, заключено 3270 контрактов. По словам ответственных лиц, программа имеет широкое региональное распространение.

В рамках программы привлечения высококвалифицированных специалистов бенефициарами являются 28 организаций, уплативших в 2023 году налогов на 46% больше, чем в 2022 году.

Программа правительства на 2021-2026 годы предусматривает 4 основных мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса: стимуляция связей между наукой и малым и средним бизнесом; стимуляция связей между образованием и малым и средним бизнесом; государственно-частный диалог; доступ к финансам.

Также была затронута текущая и планируемая деятельность в направлении развития рынка капитала и повышения уровня финансовой грамотности граждан.

В этом контексте премьер-министр отметил: “Нестабильность на глобальном рынке также способствует развитию нашего рынка капитала. Например, есть компании, у которых есть проблемы с привлечением средств извне, они размещают их на рынке капитала Армении, что неплохо. Считаю это очень важным явлением, поскольку хочу напомнить, что оно было выделено в качестве положения еще в Программе правительства на 2018 год.

В действительности у нас также есть проблема с финансовой грамотностью граждан. В чем заключается важная особенность рынка капитала? В том, чтобы люди понимали возможности, которые он для них создает. Потому что если у человека сегодня есть сбережения, он обычно относит их в банк, и это нормально. Но люди также должны воспользоваться этой возможностью и зафиксировать, что есть и альтернатива.

Работа, связанная с финансовой грамотностью, касается не только министерства экономики. У нас также есть договоренность на эту тему с ЦБ и нашими партнерами, которые управляют пенсионными фондами, которые тоже считают это важным, потому что для них важен вопрос финансовой грамотности, чтобы бенефициары также могли контактировать друг с другом о том, как управляются пенсионные фонды и т.д.

В формате ЦБ-минэкономики-управляющие пенсионным фондом может быть установлено хорошее партнерство. Также необходимо провести общественное информирование о том, что это за тема и почему мы придаем ей такое большое значение. Наконец, финансовая грамотность является серьезной задачей в Республике Армения. Это очень глубокий вопрос, и нам нужно фундаментально понять, как мы его решаем”.

Была представлена ​​программа привлечения инвестиций, которая включает 21 мероприятие по 3 направлениям. Есть три направления реформ: инвестиционная политика, инвестиционные льготы, институциональная структура. Относительно улучшения бизнес-среды, было отмечено, что Business Ready заменит показатель Doing Business, а оценка по Армении будет публиковаться начиная с 2025 года, оценивая предпринимательскую среду 2024 года.

Были представлены принятые в текущем году и текущие законодательные акты.