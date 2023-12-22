Документальный фильм об армянине, прошедшем через этнические преследования в Азербайджане, в шорт-листе премии «Оскар»

Короткометражный документальный фильм Бена Праудфута и Криса Бауэрса «Последняя ремонтная мастерская» вошел в шорт-лист 96-й церемонии награждения кинопремии «Оскар» вместе с 15 другими фильмами. «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Американской киноакадемии.

Герой фильма армянин Стив Баграмян. В фильме рассказывается о четырех преданных своему делу мастерах, которые следят за состоянием более чем 80 000 студенческих музыкальных инструментов Лос-Анджелеса. Их главный менеджер - Стив Баграмян, подвергшийся этническим преследованиям в Азербайджане в 1980-х годах.

Фильм вошел в шорт-лист номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Он был выбран из 114 фильмов, представленных в этой категории.

Фильм «Последняя ремонтная мастерская» можно посмотреть на YouTube-канале Los Angeles Times.