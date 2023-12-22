Армянский кинофильм «Американец» прошел во второй тур шорт-листа кинопремии «Оскар»

Фильм режиссёра Микаэла Гурджяна «Американец» вместе с 15 отобранными фильмами прошёл во второй тур шорт-листа кинопремии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук в номинации «Лучший иностранный фильм».

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сайт кинопремии, из 88 фильмов, представленных из разных стран в первом туре, было отобрано 15 фильмов.

Окончательный шорт-лист будет объявлен 24 января 2024 года. В финальном шорт-листе останутся 5 фильмов.

Армянский фильм впервые прошел во второй тур этой номинации.