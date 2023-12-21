ЕС выразил обеспокоенность произвольными арестами журналистов и активистов в Азербайджане

Европейский союз призывает Азербайджан освободить тех, кто заключен в тюрьму за реализацию своих основных прав, и обеспечить свободное и беспрепятственное пространство для независимой журналистики и свободы выражения мнений.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, которое приводим ниже:

“Права человека, включая основные свободы, и верховенство закона являются важными элементами отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.

В этом контексте недавние произвольные задержания журналистов Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифкизи, Магомеда Кекалова, Азиза Оруджева, Руфата Мурадли, Наргиз Абсаламовой, Теймура Керимова, Ибрагима Гумбатова, а также Хафиза Бабали вызывают серьезную обеспокоенность по поводу сужения пространства для независимой журналистики и ограничений на свободу выражения мнений в Азербайджане, что противоречит его международным обязательствам.

Европейский союз также сожалеет об аресте правозащитника Ильхамиза Гулиева и лидера политической оппозиции Тофика Ягублу, а также о решении продлить предварительное заключение ученого и активиста Губада Ибадоглу и активиста гражданского общества Бахтияра Гаджиева.

Европейский союз призывает Азербайджан освободить тех, кто заключен в тюрьму за реализацию своих основных прав, и обеспечить свободное и беспрепятственное пространство для независимой журналистики и свободы выражения мнений.

Европейский союз по-прежнему привержен продолжению диалога и сотрудничества по правам человека с Азербайджаном”.