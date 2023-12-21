Высокий уровень армяно-грузинских отношений - один из важных факторов безопасности на Южном Кавказе: спикер НС Армении

По приглашению председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна в Армению с рабочим визитом прибыла делегация во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Встреча глав парламентов Армении и Грузии в Дилижане началась с беседы тет-а-тет, после чего состоялась встреча в расширенном формате.

Приветствуя своего коллегу, спикер НС Армении поздравил Грузию с получением статуса страны-кандидата в Евросоюз и отметил, что это важное событие для всего региона.

Ален Симонян подчеркнул, что углубление отношений с Грузией имеет стратегическое значение для Армении и выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся установить стратегическое партнерство между двумя странами.

Коснувшись эффективного сотрудничества в экономической сфере, Ален Симонян подчеркнул, что торговый оборот и экономические связи между Арменией и Грузией продолжают расти. В этом контексте глава парламента коснулся проблем, возникающих на КПП «Верхний Ларс» по разным причинам, и с удовлетворением подчеркнул усилия грузинской стороны, направленные на облегчение транзита. Спикер парламента Грузии, в свою очередь, заверил, что в последнее время в этом направлении осуществляются довольно позитивные процессы.

Ален Симонян коснулся региональной безопасности и вызовов и подтвердил, что Армения остается приверженной повестке установления мира и стабильности в регионе. Коснувшись представленного Арменией проекта «Перекресток мира», Ален Симонян предложил Грузии присоединиться к этому проекту.

«Высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе. Мы высоко ценим интерес и усилия Грузии по установлению мира и стабильности в регионе. Инициатива правительства Грузии «Мирное соседство» направлена ​​именно на эту цель», - заявил спикер Национального Собрания.

Спикер парламента с удовлетворением отметил постоянное развитие армяно-грузинского политического диалога на высоком уровне, коснулся успешного сотрудничества в парламентском формате, в том числе на уровне комиссий и групп дружбы.

В контексте двусторонних отношений спикер НС Армении поздравил стороны по случаю открытия на днях Почетного консульства Армении в Рустави.

Выразив благодарность за приглашение, Шалва Папуашвили с удовлетворением подчеркнул эффективность двустороннего формата парламентского сотрудничества. Были обсуждены возможные новые форматы укрепления сотрудничества между парламентскими комиссиями и аппаратами.

Коснувшись региональных вопросов, спикер парламента Грузии подчеркнул, что они поддерживают подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, который может стать гарантией долгосрочной стабильности и развития в регионе.

Состоялся обмен идеями относительно немедленного возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских пленных.