Фиксированная связь Ucom теперь доступна и в городе Севане

Самый быстрый домашний интернет от Ucom теперь стал реальностью в городе Севан. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, твердо придерживаясь взятых на себя обязательств обеспечить качественную связь, компания приложила все усилия для того, чтобы сделать фиксированную связь доступной в городе Севане.

«Севан – еще один населенный пункт, где мы начали предоставлять услуги фиксированной связи, и к этому шагу мы готовились с тщательностью, принимая во внимание все возможные детали. Забота об абонентах – наш главный приоритет. Мы продолжим расширять нашу сеть и прокладывать ее в новых населенных пунктах. Наши соотечественники из Севана смогут встретить Новый год в теплой, уютной семейной атмосфере», - отметил генеральный директор Ucom Ральф Йирикян.

Жители Севана смогут воспользоваться также специальным предложением, подключив региональный пакет Unity 9000 и оплатив 8000 драмов вместо 9000. А в случае приобретения регионального пакета Unity 9000 до 29 февраля 2024 года абоненты смогут пользоваться услугами бесплатно в течение трех месяцев. Подключение фиксированного интернета как в квартирах, так и в частных домах занимает всего три рабочих дня.

Жителя Севана Роберта Геворгяна, пришедшего в местный офис Ucom во время мероприятия в честь запуска услуг для покупки тарифного плана Unity 9000, ждал приятный сюрприз: он получил в подарок от генерального директора Ucom Ральфа Йирикяна смартфон Samsung Galaxy A14.

Руководитель Ucom побывал в гостях у жительницы Севана учительницы Егине Сафарян, первой подключившей тарифный план от Ucom и получившей в подарок 6 месяцев бесплатной связи.

«Это предложение стало для меня неожиданностью. Я отправилась в салон Ucom в нашем городе, чтобы подключить интернет у нас дома, так как мой сын хочет стать программистом, и для этого ему нужен качественный интернет. Сотрудники офиса предложили очень выгодные условия, и я без всяких раздумий согласилась. Это, бесспорно, прекрасный подарок нашей семье от компании Ucom», - рассказала Егине Сафарян.

Со всей тарифной линейкой Unity от Ucom можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

***

Ucom предлагает услуги самой быстрой фиксированной и мобильной связи в Армении. Компания является абсолютным лидером в предоставлении услуг IPTV и фиксированного интернета и занимает лидирующие позиции на рынке мобильного интернета Армении. Благодаря модернизированным сетям 4G+ и собственным оптоволоконным сетям, соответствующим высочайшим международным стандартам, Ucom предоставляет комплексный пакет услуг фиксированной и мобильной связи более, чем 700 тыс. абонентов.