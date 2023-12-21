Творчество Хачатуряна в Китае: проводится международный конкурс, посвященный 120-летию великого композитора

В Китае впервые будет проведен Международный конкурс им. Арама Хачатуряна, посвященный 120-летию композитора. Китайская сторона пригласила Государственный симфонический оркестр Армении аккомпанировать музыкантам, прошедшим в финальный этап конкурса. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» директор Культурного фонда «Арам Хачатурян» Мартын Товмасян отметил, что проведение международного конкурса им. Хачатуряна в Китае является уникальной возможностью популяризации творчества Хачатуряна.

Фото: Геворга Перкуперкяна

«17 декабря состоялся специальный выпуск конкурса, который проводится по скрипичной специализации. Он продлится до 28 декабря. Государственный симфонический оркестр Армении отправится в Китай, чтобы аккомпанировать музыкантам, прошедшим в финальный этап конкурса», - сообщил Мартин Товмасян.

В юбилейный год Арама Хачатуряна реализация столь крупного проекта в Китае - это хорошая возможность еще раз рассказать о знаменитом композиторе, популяризировать его творчество. По мнению художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, проведение такого конкурса в Китае является большим достижением.

«Арам Хачатурян - собирательный образ, объединяющий молодых музыкантов мира. У нас будут концерты в Пекинской национальной опере, и, я думаю, выступления оркестра на этой сцене - это новый стандарт. Помимо самого конкурса, мы дадим 3 концерта в Пекине. Мы исполним Хачатуряна, Моцарта, Бизе, Чайковского, Штрауса и других. Программа очень обширная. Кстати, Хачатурян - один из самых исполняемых композиторов в Китае и в Японии», - рассказал Сергей Смбатян, уточнив, что оркестр отправится в Пекин 24 декабря.

Журналисты спросили у Сергея Смбатяна как он смог заново обрести себя после недавней неприятности (в отношении Сергея Смбатяна было возбуждено уголовное дело) и какие чувства он испытал за теплый прием публики.

«Я рад, что публика приняла меня - таким образом, это действительно обязывает. Много люди хотят показать, что поддерживают меня, сочувствуют, от этого чувствуешь себя намного сильнее. Кстати, я очень рад, что в связи с решением Совета директоров Мальтийского филармонического оркестра моя должность восстановлена, ​​и я продолжу сотрудничать с Мальтийским филармоническим оркестром в качестве главного дирижера. У нас очень много планов, которые предстоит реализовать», - сказал Сергей Смбатян, добавив, что, хотя он был лишен возможности работать, но использовал это время для отдыха, учебы и чтения.