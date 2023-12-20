Директору СНБ Армену Абазяну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта

Указом президента Республики Армения директору СНБ генерал-майору Армену Абазяну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, а заместителю директора СНБ Андранику Симоняну присвоено воинское звание генерал-майора. Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Никол Пашинян 20 декабря посетил Службу национальной безопасности и принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работника органов национальной безопасности.