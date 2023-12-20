Время в Ереване: 11:07,   19 Январь 2024

Директору СНБ Армену Абазяну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта

Директору СНБ Армену Абазяну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта

Указом президента Республики Армения директору СНБ генерал-майору Армену Абазяну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, а заместителю директора СНБ Андранику Симоняну присвоено воинское звание генерал-майора. Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Никол Пашинян 20 декабря посетил Службу национальной безопасности и принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работника органов национальной безопасности.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]