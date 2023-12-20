Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и президента Ирана
21:48, 20 Декабрь 2023
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы повестки армяно-иранских отношений. Была затронута реализация двусторонних договоренностей.
Состоялся обмен мыслями о региональной платформе “3+3”, стороны назвали полезной состоявшуюся в Тегеране встречу.
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