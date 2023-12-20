РФ рассчитывает подписать договор о стратегическом партнерстве с Ираном: Захарова

Россия рассчитывает подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном в ходе одного из ближайших контактов на высшем уровне. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Текст российско-иранского договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве практически согласован. Мы рассчитываем на подписание этого основополагающего межгосударственного документа в ходе одного из ближайших контактов на высшем уровне", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, это событие станет "важной вехой в многовековой истории отношений" между Россией и Ираном.