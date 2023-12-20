В правительстве обсужден проект Демографической стратегии Армении

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого продолжились обсуждения по разработке проекта Демографической стратегии Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были представлены проделанная в результате предыдущего обсуждения ​​работа, цели Стратегии и вытекающие из нее планы и мероприятия.

Затем участники совещания обменялись идеями о проекте, представили свои наблюдения о целях Стратегии и ожидаемых мероприятиях.

“Это наша фундаментальная стратегия, потому что в конечном итоге наша цель – сделать так, чтобы человек, живя в Армении, чувствовал себя комфортно. По сути, все наши стратегии и политика во многом направлены на это”, - отметил глава правительства и подчеркнул, что существует необходимость интеграции и синхронизации стратегий и дорожных карт. Премьер-министр также подчеркнул необходимость постоянного пересмотра стратегий, что будет способствовать их полноценной реализации и повышению эффективности.

Никол Пашинян поручил на основе сделанных замечаний и обсуждений с заинтересованными сторонами внести в проект соответствующие изменения.