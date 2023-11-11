В Арташате пытались расплатиться за покупки фальшивыми купюрами

В полночь перед магазином на арташатской улице 23 августа гражданин, подошедший к патрулю в Араратской области, сообщил, что в его магазине пытались расплатиться за покупки 50-тысячной фальшивой купюрой.

Как передает Арменпресс, по данным полиции, установлено, что молодые люди, пытавшиеся реализовать фальшивые купюры, находились за рулем автомобиля Renault.

Чуть позже машину остановили на той же улице. Водитель из села Далар и пассажир из Еревана были задержаны и доставлены в Арташатское управление полиции. Поддельная банкнота номиналом 50 тысяч была обнаружена при личном обыске 32-летнего мужчины из Далара. Он рассказал, что купюру ему дали иностранцы — при оказании услуги такси.

Оба были доставлены в следственный отдел Араратской области, а автомобиль перевезен на особо охраняемую территорию.

Обстоятельства выясняются.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.