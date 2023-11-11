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С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных

С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных

Власти Сан-Франциско принимают беспрецедентные меры по подготовке к саммиту APEC, проводится масштабная операция по "зачистке" города от бездомных, в районах, где пройдет конференция, перекрыто движение, возводятся стальные ограждения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. 

Ранее власти Сан-Франциско заявили РИА Новости, что на время саммита APEC намерены предоставить приюты обитающим рядом с площадкой мероприятия бездомным. В то же время они не планируют открывать новые приюты из-за отсутствия на это бюджетных средств, так что возможности их размещения ограничены. 

Отмечается, что решительные меры принимаются в Сан-Франциско, чтобы гарантировать, что мировым сановникам в ходе торгового саммита APEC не придется взаимодействовать с бездомными. 

Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) стартует в субботу в Сан-Франциско.

Мероприятие, которое продлится с 11 по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации. 


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