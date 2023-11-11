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ООН приняла предложенную Минском резолюцию по борьбе с торговлей людьми

ООН приняла предложенную Минском резолюцию по борьбе с торговлей людьми

Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Белоруссией резолюцию о борьбе с торговлей людьми.

Как передает Арменпресс  со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба МИД республики.  

"10 ноября 2023 года Третий комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял консенсусом традиционную белорусскую резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. 

В МИД отметили, что резолюция, которая принимается в ГА ООН с 2006 года, является практическим вкладом в развитие инициативы белорусского президента Александра Лукашенко на саммите ООН в 2005 году о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми.

При этом документ сохранил значительное количество соавторов (более 40 государств), которые представляют все регионы мира. Резолюция объединяет в себе все отдельные тематические инициативы в сфере борьбы с торговлей людьми, продвигаемые государствами в ООН.  

"Резолюция на практике демонстрирует способность международного сообщества преодолевать существовавшую ранее разрозненность в ООН в этом направлении и служит дополнительной платформой для дальнейшего укрепления международного партнерства в таком важном вопросе", - добавили в МИД Белоруссии. 


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