В Армении потеплеет

Днем 11 ноября и 12-15 ноября на территории республики ожидается без осадков. 16 ноября во второй половине дня в отдельных районах ожидается дождь.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

Ветер западный — 2-5 м/с, 14 и 16 числа в отдельных местах ожидается усиление ветра до скорости 15-18 м/с. Днем 12 ноября температура воздуха повысится на 2-3 градуса, в Лори, Тавуше, Сюнике — на 4-6 градусов, затем существенно не изменится.

Днем 11 ноября и 12-15 ноября в Ереване ожидается погода без осадков. Вечером 16 ноября возможен дождь.