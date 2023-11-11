Время в Ереване: 11:07:36,   11 Ноябрь 2023

В Армении потеплеет

В Армении потеплеет

Днем 11 ноября и 12-15 ноября  на территории республики ожидается без осадков. 16 ноября во второй половине дня в отдельных районах ожидается дождь.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения. 

Ветер западный — 2-5 м/с, 14 и 16 числа в отдельных местах ожидается усиление ветра до скорости 15-18 м/с. Днем 12 ноября температура воздуха повысится на 2-3 градуса, в Лори, Тавуше, Сюнике — на 4-6 градусов, затем существенно не изменится.

Днем 11 ноября и 12-15 ноября в Ереване ожидается погода без осадков. Вечером 16 ноября возможен дождь. 


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