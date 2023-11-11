ЕС может допустить вступление Молдавии в союз без Приднестровья

Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что надеется на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в ЕС, однако он допускает, что существует возможность интеграции без спорного региона.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.

"Мы надеемся, что когда Молдавия присоединится к ЕС, эта проблема будет решена. На данном этапе мы продолжим поддерживать поиск мирного решения. Мы надеемся, что это позволит решить ситуацию до того, как Молдавия присоединится к ЕС. Но это не единственно возможный вариант", - заявил Мажейкс, комментируя возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья.

По его словам, Брюссель не хотел бы столкнуться с проблемой зависимости процесса евроинтеграции от решения приднестровского конфликта.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.