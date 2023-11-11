Под руководством Католикоса состоялось расстрижение священников

Объявлены расстригами священники Месроп Унанян и Ован Оганесян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационная система Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Под руководством Его Святейшества Верховного Патриарха Армянской Апостольской Святой Церкви и Католикоса Всех Армян Гарегина II расстрижен священник Армавирской епархии Месроп Унанян. По сообщению Первопрестола, основанием для администрирования послужило неподобающее поведение духовного отца Месропа.

На основании прошения об отказе от священнослужения также расстрижен священник Ширакской епархии Ован Оганесян. Отныне расстриженные священнослужители будут причисляться к мирянам под именами Бориса Унаняна и Беника Ованнисяна.

Под патриаршим руководством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго 8 ноября был расстрижен духовный пастырь церкви Пресвятой Богородицы Гарни Котайкской епархии Вртанес Багумян. Как сообщили в Первопрестольном, основанием расстрижения стало то, что он самовольно покинул место служения и без полномочия на то поехал в США.