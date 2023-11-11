Аккредитованные в Армении послы посетили Матенадаран
15:18, 11 Ноябрь 2023
Директор Маштоцян Матенадаран Ара Хзмалян и заместитель директора Ваге Торосян приняли Чрезвычайных и полномочных послов Чехии, Казахстана и Польши в Республике Армения — Петра Пирунчика, Болата Иманбаева, Павла Чеплака.
Как передает Арменпресс, об этом сообщают из Матенадарана.
Главы дипмиссий в сопровождении дирекции Матенадарана осмотрели музей, ознакомились с постоянной и временной экспозицией, посетили отдел реставрации и архивные документы. Обсуждены возможности реализации совместных программ.
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