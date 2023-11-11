Время в Ереване: 11:07:36,   11 Ноябрь 2023

Аккредитованные в Армении послы посетили Матенадаран

Аккредитованные в Армении послы посетили Матенадаран

Директор Маштоцян Матенадаран Ара Хзмалян и заместитель директора Ваге Торосян приняли Чрезвычайных и полномочных послов Чехии, Казахстана и Польши в Республике Армения — Петра Пирунчика, Болата Иманбаева, Павла Чеплака. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из Матенадарана. 

Главы дипмиссий в сопровождении дирекции Матенадарана осмотрели музей, ознакомились с постоянной и временной экспозицией, посетили отдел реставрации и архивные документы. Обсуждены возможности реализации совместных программ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]