Аккредитованные в Армении послы посетили Матенадаран

Директор Маштоцян Матенадаран Ара Хзмалян и заместитель директора Ваге Торосян приняли Чрезвычайных и полномочных послов Чехии, Казахстана и Польши в Республике Армения — Петра Пирунчика, Болата Иманбаева, Павла Чеплака.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из Матенадарана.

Главы дипмиссий в сопровождении дирекции Матенадарана осмотрели музей, ознакомились с постоянной и временной экспозицией, посетили отдел реставрации и архивные документы. Обсуждены возможности реализации совместных программ.