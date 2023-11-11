Президент Ирана призвал исламские страны принять твердое решение по вопросу Палестины

Президент Исламской Республики Иран Эбрагим Раиси призвал лидеров исламских стран принять твердое решение по вопросу Палестины и реализовать его.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Об этом Раиси заявил перед внеочередным заседанием Организации исламского сотрудничества.

"Ожидается, что лидеры исламских стран примут твердое решение по вопросу Палестины, который является самым важным вопросом в мире, и это решение будет полностью выполнено", - заявил иранский президент, призывая к действию вместо разговоров.

Раиси добавил, что немедленное прекращение израильских бомбардировок Газы, открытие пути для помощи народу Газы, реализация прав Газы и другие вопросы являются основными целями организации.