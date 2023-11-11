Время в Ереване: 11:07:36,   11 Ноябрь 2023

Макрон собирается посетить Кыргызстан

Макрон собирается посетить Кыргызстан

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Кыргызстан.

Как передает Арменпресссо ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера Садыра Жапарова.

Президенты Кыргызстана и Франции встретились в рамках визита Жапарова в Париж. Главы государств обсудили развитие сотрудничества, выразив готовность к наращиванию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и транспортной сферах.

Как сообщил журналистам представитель пресс-службы Жапарова, Макрон отдельно отметил сотрудничество в области энергетики, подчеркнув, что французские компании Electricite de France и Total намерены работать в Кыргызстане.

«Президент Садыр Жапаров пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить с визитом Кыргызстан. Приглашение с благодарностью принято», — заключили в пресс-службе. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]