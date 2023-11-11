Макрон собирается посетить Кыргызстан
Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Кыргызстан.
Как передает Арменпресс, со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера Садыра Жапарова.
Президенты Кыргызстана и Франции встретились в рамках визита Жапарова в Париж. Главы государств обсудили развитие сотрудничества, выразив готовность к наращиванию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и транспортной сферах.
Как сообщил журналистам представитель пресс-службы Жапарова, Макрон отдельно отметил сотрудничество в области энергетики, подчеркнув, что французские компании Electricite de France и Total намерены работать в Кыргызстане.
«Президент Садыр Жапаров пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить с визитом Кыргызстан. Приглашение с благодарностью принято», — заключили в пресс-службе.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм