Дмитрий Медведев считает, что талибы изменили наркоситуацию в Афганистане

Производство наркотиков в Афганистане меньше чем за год снизилось на 95%, правительство талибов смогло сделать то, что за 20 лет не смогли США. заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"По данным управления по наркотикам и преступности ООН, с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причём это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тысяч га), так и самого производства опиума (с 6,2 тысячи до 333 т). Меньше чем за год "Талибан", как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогли сделать американцы", - заявил Медведев.

Движение «Талибан» попало под санкции ООН за террористическую деятельность.