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На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила армия в своем Telegram-канале

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, сначала тревога прозвучала в северном городке Маргалиот. Затем армия сообщила, что сирены прозвучали по всему северному Израилю. 

Позже в Армии обороны Израиля сообщили, что ни одного летательного аппарата, проникшего на территорию Израиля, обнаружено не было.


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