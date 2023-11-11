На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила армия в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, сначала тревога прозвучала в северном городке Маргалиот. Затем армия сообщила, что сирены прозвучали по всему северному Израилю.

Позже в Армии обороны Израиля сообщили, что ни одного летательного аппарата, проникшего на территорию Израиля, обнаружено не было.