На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
13:49, 11 Ноябрь 2023
На севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила армия в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению Армии обороны Израиля, сначала тревога прозвучала в северном городке Маргалиот. Затем армия сообщила, что сирены прозвучали по всему северному Израилю.
Позже в Армии обороны Израиля сообщили, что ни одного летательного аппарата, проникшего на территорию Израиля, обнаружено не было.
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