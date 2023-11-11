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Президент Международной федерации самбо впечатлен церемонией открытия чемпионата мира в Ереване

Президент Международной федерации самбо впечатлен церемонией открытия чемпионата мира в Ереване

Премьер-министр Никол Пашинян принял президента Международной федерации самбо Василия Шестакова, который находится в Армении по случаю проходящего в Ереване Чемпионата мира по самбо. 

Как передает Арменпресс,  из правительства сообщают: премьер-министр отметил, что самбо очень популярен в Армении и правительство заинтересовано в последовательном развитии этого вида спорта. Никол Пашинян выразил уверенность, что Чемпионат мира пройдет на лучшем уровне и даст новый импульс дальнейшему развитию данного вида спорта. 

Василий Шестаков поблагодарил за проделанную работу и отметил, что впечатлен церемонией открытия чемпионата мира, а соревнования проходят на высоком уровне. По словам президента Международной федерации самбо, в Армению прибыли спортсмены из более чем 70 стран. В то же время г-н Шестаков поблагодарил правительство Армении за покрытие расходов по приему спортсменов из ряда стран Африки и Азии. 

Василий Шестаков вручил премьер-министру Пашиняну медаль, посвященную 85-летию Международной федерации самбо. Президент Федерации самбо Армении Микаел Айрапетян, в свою очередь, вручил премьер-министру Памятную медаль Чемпионата мира. 


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