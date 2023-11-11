На границе Польши и Украины — очередь из 2500 автомобилей

Очередь из 2500 машин образовалась на границе с Польшей.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В направлении выезда из Польши на Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу. Это по всем трем направлениям. Но фактически половина из них - на направлении пункта пропуска Ягодин", - сказал Демченко.

Как сообщает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, на понедельник, 13 ноября, запланирована встреча на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.

Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск. Они требуют также приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.