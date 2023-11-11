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Кто понизил уровень дипломатических отношений с Израилем?

Кто понизил уровень дипломатических отношений с Израилем?

С начала нового обострения палестино-израильского конфликта главы ряда стран и международных организаций неоднократно призывали обе стороны прекратить огонь, выражали обеспокоенность бомбардировками и наземной операцией в секторе Газа. 

Как передает Арменпресс на РИА Новости, восемь государств не ограничились заявлениями и решили понизить уровень дипломатических отношений с Израилем (вызвали послов для консультаций). Дальше всех пошла Боливия, сообщившая о разрыве дипломатических связей. 

Израиль, в свою очередь, вывез дипломатов из Иордании, Египта, Марокко, Турции и Бахрейна, чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность сотрудников. Кроме того, призвал лидеров латиноамериканских стран осудить атаку ХАМАС, которая 7 октября унесла жизни более 1400 израильтян (около 240 человек попали в заложники). Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что остановка боевых действий возможна только после освобождения захваченных граждан. 

Отмечается, что в международной практике отъезд послов с целью привлечения внимания к проблеме — достаточно распространенное явление. Как правило, он не сильно сказывается на работе консульства и оказании необходимой помощи населению.  


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