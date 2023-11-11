В Армению прибудут 300 делегатов из около 50 стран. Началась подготовка к сессии ПА ОБСЕ

Через несколько дней Ереван станет главной площадкой Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как передает Арменпресс, по сообщению Национального Собрания Республики Армения, в нашу страну прибудут 300 делегатов из около 50 стран. Принимающая сторона – Национальное собрание РА.

Осенняя сессия ПА ОБСЕ, которая является одним из основных сессий Ассамблеи, пройдет 18-20 ноября. Национальное Собрание Армении еще летом подало заявку и выразило готовность принять делегатов осенней сессии Парламентской ассамблеи в Армении.