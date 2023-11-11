Два спецсамолета Минобороны России доставили гуманитарную помощь в Афганистан

Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для помощи пострадавшим от землетрясения в Герате.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Ria Novosti, об этом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

"11 ноября от имени Правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого М. Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза. Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате", - сообщили в МИД России.

Серия землетрясений магнитудой до 6,4 произошла на западе Афганистана 7 октября. На следующей неделе в стране произошли новые землетрясения, общее число жертв превысило 10 тысяч человек.