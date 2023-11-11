Известно, когда международный суд ООН огласит решение о временных мерах по делу Армения против Азербайджана

17 ноября Международный суд опубликует свое решение по делу «Армения против Азербайджана» в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации — по запросу о временной мере, выдвинутому Арменией.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из Международного суда ООН.

Заседание состоится в 15:00 часов по местному времени (12:00 по ереванскому времени) во Дворце мира в Гааге. Председательствующий судья Джоан Донохью огласит постановление суда.

16 сентября 2021 года Армения подала иск против Азербайджана на основании предполагаемых нарушений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В связи с широкомасштабной агрессией, развязанной Азербайджаном против этнических армян Нагорного Карабаха 19 сентября 2023 года, 28 сентября представитель РА по Международным правовым вопросам подал заявление от имени Республики Армения в Международный суд ООН — с просьбой применить временную меру по находящемуся на рассмотрении делу «Армения против Азербайджана», в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 12 октября Международный суд ООН рассмотрел иск Армении к Азербайджану.