Арарат Мирзоян обсудил региональные вопросы официальными лицами Франции

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Париже обменялся мнениями с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной и мэром Парижа Анн Идальго.

Как передает Арменпресс, Мирзоян представил подробности на своей странице в соцсети X.

«В рамках VI Парижской мирной конференции у нас была возможность обменяться мнениями с Катрин Колонной и Анн Идальго. Расширенная повестка сотрудничества между Арменией и Францией, а также региональные вопросы являются частью нашего постоянного политического диалога», - написал глава МИД РА.

On the margins of 6th Paris Peace Conference had a chance to briefly exchange @MinColonna & @Anne_Hidalgo. Enhanced agenda of cooperation between #Armenia and #France as well as region issues are part of our continuous political dialogue. pic.twitter.com/htryB7h6jl