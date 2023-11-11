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Автомобиль перевернулся в овраг: есть пострадавшие

Автомобиль перевернулся в овраг: есть пострадавшие

В Национальный центр кризисного управления 10 ноября в 22:52 часов поступило сообщение о том, что в районе Бабаджанян  села Ариндж Котайкской области произошло ДТП. 

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, автомобиль Chevrolet Niva  (водитель: В.Т., 1975 г/р) выехал с проезжей части дороги и скатился в овраг. 

Спасатели вытащили водителя из автомобиля и доставили в машину скорой помощи. водитель и пассажир доставлены в медицинский центр.


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