Автомобиль перевернулся в овраг: есть пострадавшие

В Национальный центр кризисного управления 10 ноября в 22:52 часов поступило сообщение о том, что в районе Бабаджанян села Ариндж Котайкской области произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, автомобиль Chevrolet Niva (водитель: В.Т., 1975 г/р) выехал с проезжей части дороги и скатился в овраг.

Спасатели вытащили водителя из автомобиля и доставили в машину скорой помощи. водитель и пассажир доставлены в медицинский центр.