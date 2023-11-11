Европейские индексы снизились - 10-11-23

МОСКВА, 11 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.77% и составил 15234.39 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.96% и составил 7045.04 пункта, британский FTSE снизился на 1.28% и составил 7360.55 пункта, а российский RTSI снизился на 0.13% и составил 1107.44 пункта.