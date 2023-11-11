Цены на цветные металлы - 10-11-23

ЛОНДОН, 11 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.69% и составила 2221.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.30% и составила 8086.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.50% и составила 2190.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.73% и составила 17450.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.30% и составила 24600.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.38% и составила 2590.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.