В Париже Пашинян коснулся процесса расширения ЕС, поприветствовав решение относительно Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе сессии вопросов и ответов на панельной дискуссии в рамках 6-го Парижского форума мира коснулся процесса расширения Европейского союза.

Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян приветствовал решение Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата в Европейский совет.

“Прежде всего, хочу приветствовать решение Европейской комиссии, которым предлагается предоставить Грузии статус кандидата в Европейский совет. Это очень важно. Я не буду сейчас поздравлять премьер-министра Гарибашвили, я официально поздравлю, когда Европейский совет примет решение. Мы считаем, что это очень важный процесс, и очень внимательно следим за развитием событий. Мы надеемся и желаем Грузии успехов на этом пути.

К сожалению, как сказал премьер-министр Гарибашвили, у нас в мире много конфликтов, и наша общая задача – продолжать работать над разрешением всех конфликтов, понимая, что это непростое дело. Если бы это было легко, то проблему давно бы решили. Наша личная и политическая ответственность - урегулировать конфликты и сделать максимум для достижения успеха”, - отметил Пашинян.