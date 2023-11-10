В Париже Пашинян коснулся официальной позиции Ирана относительно проблемы между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе сессии вопросов и ответов на панельной дискуссии в рамках 6-го Парижского форума мира коснулся вопроса о том, есть ли у Ирана специальный план относительно проблемы между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян отметил: “Мы знаем, что Иран четко заявил, что поддерживает мирный процесс, основанный на принципах суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Кстати, именно об этих принципах я говорил во вступительной речи. И эти принципы также были согласованы в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе.

Кстати, целью встречи в Гранаде было подтверждение уже согласованных принципов. Это очень важно. Смотрите, сейчас многие обсуждают, пытаются оценить возможность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Без преувеличения: если Азербайджан подтвердит то, что уже согласовано, это будет означать, что 70 процентов работы выполнено. Теперь самый важный нюанс заключается в том, подтвердит ли Азербайджан то, что уже было согласовано в Брюсселе в ходе наших переговоров, что было включено в публичные заявления Шарля Мишеля”.