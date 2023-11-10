Премьер-министр Армении коснулся упущенной возможности встречи в Гранаде

На прошедшем в Париже 6-м Форуме мира премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул вопрос, связанный с упущенной возможностью встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде.

Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян сообщил, что встреча в Гранаде и ее формат фактически были согласованы 15 июля 2023 года в Брюсселе, поэтому она планировалась не неделю, или десять дней, или даже месяц назад.

“Мы втроем - председатель Мишель, президент Алиев и я - достигли соглашения по этому поводу, и у нас была предварительная договоренность о формате встречи в Гранаде, которая, по-моему, состоялась в июне. Там прошла первая пятисторонняя встреча, и мы достигли предварительной договоренности, что состоится следующая пятисторонняя встреча. Очень важное обстоятельство, что там был согласован список участников, а после этого, 15 июля, мы подтвердили эту встречу в Брюсселе”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что об этом было объявлено публично.

“Мы не знали, меня не проинформировали, что есть другая повестка дня, потому что, когда мы готовились к встрече в Гранаде, было ощущение, что все было согласовано. Думаю, отказ президента Азербайджана от участия во встрече в Гранаде не был связан с другими обстоятельствами, здесь была всего лишь проблема решения уже согласованного вопроса”, - уточнил Пашинян.