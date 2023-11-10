Макрон рассказал, зачем нужно поддерживать страны Ближнего Востока

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости финансово поддерживать страны Ближнего Востока, чтобы избежать их втягивания в палестино-израильский конфликт.

"Сегодня есть ряд очень уязвимых стран, которые, если им не помогать в рамках международной солидарности, окажутся втянуты в текущий конфликт... Работа МВФ, в особенности в Иордании и Египте на фоне разворачивающегося сегодня конфликта является решающей", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал он, выступая на сессии Парижского мирного форума.

Накануне МВФ в коммюнике сообщил, что достиг соглашения с Амманом о выделении 1,2 миллиарда долларов Иордании "на поддержку экономических и структурных реформ".

В Иордании проживают более двух миллионов палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть части Палестины, перешедшие под контроль Израиля в 1948-49 годах и позже - в ходе Шестидневной войны 1968 года, это самое большое количество палестинских беженцев на территории ближневосточных стран.