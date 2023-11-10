Экс-президент Молдовы назвал акции протеста лучшим инструментом борьбы против властей

Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон считает, что большие национальные акции протеста являются лучшим инструментом борьбы против властей Молдовы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, на прошлой неделе в Молдове с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов.

"Мы считаем, что нужно объединиться со всеми против Майи Санду (президент Молдовы - ред.). Будет митинг или нет, мы это решим. Наши представители от партии начали диалог с другими партиями. Инициативу Кику мы поддержали. Были первые контакты. Думаю, что после второго тура эта работа будет продолжена. Борьба против власти, думаю, всех нас объединит. И мы пойдем разными методами. Я считаю, что самый эффективный инструмент – это общие большие национальные акции протеста", - заявил Додон на брифинге.

Оппозиционная платформа "Общественная повестка" была создана в Молдове осенью прошлого года, чтобы добиться свержения власти. В нее вошло восемь политических формирований, однако массовых мероприятий они не проводили. Весной возобновила протесты партия "Шор", которая призывала другие политсилы присоединиться к отстаиванию прав граждан. Экс-президент, лидер партии социалистов Игорь Додон в октябре также призвал оппозиционные партии должны объединиться, чтобы бороться с "диктатурой и цензурой" властей.