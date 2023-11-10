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Секретарь Совета безопасности Армении провел встречу с главой администрации председателя Еврокомиссии

Секретарь Совета безопасности Армении провел встречу с главой администрации председателя Еврокомиссии

В ходе рабочего визита в Брюссель секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с главой администрации председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Стороны также коснулись вопросов двустороннего многосекторального сотрудничества Армения-ЕС.


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