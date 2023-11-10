Венгрия обратилась к ЕК из-за повышения Болгарией платы за транзит газа

Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время него отменить эту меру. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

"Сегодня я направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии и до тех пор, пока процесс не закончится, призвала Болгарию заморозить повышение пошлины на энергию", - сказал Бока в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что мера Болгарии нарушает правила внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики ЕС.

"Если Еврокомиссия не удовлетворит этот запрос, Венгрия готова сама обратиться в суд ЕС еще до конца года", - отметил Бока.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.