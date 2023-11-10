МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

"По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин посетит Сан-Франциско (США) для проведения встречи лидеров Китая и США с 14 по 17 ноября, а также по приглашению примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД КНР.

Ранее Белый дом подтвердил встречу Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС.