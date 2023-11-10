Политическая линия Евросоюза – поддержка Армении и усиление сопротивляемости страны: представитель ЕС

Политическая линия Евросоюза – поддержка Армении и усиление сопротивляемости страны. Об этом перед заседанием СМИД ЕС, которое пройдет в Брюсселе 13-14 ноября, сказал высокопоставленный представитель Службы внешних связей ЕС, отвечая на вопрос корр. Арменпресс в Брюсселе о том, насколько серьезно Евросоюз относится к территориальным притязаниям президента Азербайджана Ильхама Алиева к суверенной территории Армении и какие шаги предпримет ЕС в случае возможного нападения Азербайджана на Армению.

“По нашей информации, на столе переговоров находится мирное соглашение, вокруг которого необходимо сотрудничать. Я высоко ценю тот факт, что премьер-министр Армении признал территориальную целостность Азербайджана. Президент Азербайджана также признал территориальную целостность Армении, и ЕС возлагает на это большие надежды. Есть много опасных вопросов: пленные, границы, но мы хотим пересмотреть вопросы, которые все еще лежат на столе, которые по-прежнему являются предметом конфронтационных вопросов между двумя странами. Наша политическая линия - поддержать Армению, усилить сопротивляемость Армении, которая находится под значительным давлением со стороны России, и это то, чего мы хотим”, - заявил высокопоставленный представитель ЕС.

Он отметил, что Совет министров иностранных дел ЕС обсудит отношения Армения-Азербайджан, и подчеркнул, что заключение мирного договора между двумя странами является важным фактором с точки зрения европейской безопасности. Представитель ЕС также добавил, что одним из ключевых вопросов обсуждения станет поддержка Армении, которая ослабела после войны, но продолжает бороться за то, чтобы оставаться на демократическом пути.

На вопрос корр. Арменпресс, обсуждается ли вопрос о расширении полномочий наблюдательной миссии ЕС в Армении и что это будет означать, собеседник ответил: “Мы хотим продолжать работать в этом направлении, хотим продолжать приносить как можно больше уверенности армянам. Мы хотим эффективно распространить миссии политической поддержки в Армении. Мы обсуждаем это во внутреннем порядке, и я надеюсь, что очень скоро мы сможем поговорить с властями Армении”.

По его словам, с Арменией ведется диалог по политике безопасности, и ЕС надеется обсудить вопросы, связанные со своей миссией в Армении и другие темы.

Лилит Гаспарян