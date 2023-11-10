США поддержали Индию в желании стать постоянным членом Совбеза ООН

США подтвердили поддержку постоянного членства Индии в Совете Безопасности ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в совместном заявлении по итогам пятого диалога в формате "2+2" на уровне глав МИД и минобороны.

"Соединенные Штаты подтвердили свою неизменную поддержку постоянного членства Индии в реформированном Совете Безопасности ООН и вновь приветствовали кандидатуру Индии на место непостоянного члена СБ ООН в 2028-29 годах", - отмечается в заявлении.

Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе этого года Индия председательствовала в организации.