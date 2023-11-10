Генсек НАТО призвал усилить альянс после выхода РФ из ДОВСЕ

Основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), поэтому странам НАТО необходимо усиливать альянс. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

"На этой неделе Россия вышла из ДОВСЕ", - отметил генсек альянса, утверждая, что "с этого момента Россия вышла из всех основных договоров по контролю над вооружениями". Он напомнил, в частности, что в феврале Россия уже приостановила свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) - "последнем документе, который регламентировал количество ядерных боеголовок у России и США". Столтенберг также возложил на РФ ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО", - заявил генсек альянса.

По его мнению, Россия подрывает безопасность НАТО, "демонстрируя полное пренебрежение контролем над вооружениями".