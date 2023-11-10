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Генсек НАТО призвал усилить альянс после выхода РФ из ДОВСЕ

Генсек НАТО призвал усилить альянс после выхода РФ из ДОВСЕ

Основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), поэтому странам НАТО необходимо усиливать альянс. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

"На этой неделе Россия вышла из ДОВСЕ", - отметил генсек альянса, утверждая, что "с этого момента Россия вышла из всех основных договоров по контролю над вооружениями". Он напомнил, в частности, что в феврале Россия уже приостановила свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) - "последнем документе, который регламентировал количество ядерных боеголовок у России и США". Столтенберг также возложил на РФ ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО", - заявил генсек альянса.

По его мнению, Россия подрывает безопасность НАТО, "демонстрируя полное пренебрежение контролем над вооружениями".


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