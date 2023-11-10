Ереван надеется  в ближайшие месяцы подписать мирный договор с Баку на основе трех брюссельских принципов: Пашинян

Армянская сторона надеется в ближайшие месяцы подписать мирный договор с Азербайджаном, основанный на трех принципах, согласованных на прошедших в Брюсселе переговорах. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии в рамках 6-го Парижского форума мира.

“Принцип №1: Армения и Азербайджан полностью признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, исходя из понимания, что территория Армении занимает 29 800 км2, а Азербайджана - 86 600 км2.

Принцип №2: Армения и Азербайджан подтверждают свою безоговорочную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве политической основы демаркации границ. К вашему сведению, Алма-Атинская декларация была подписана 12 республиками Советского Союза 21 декабря 1991 года. Данной декларацией 12 республик бывшего СССР, включая Азербайджан и Армению, признают территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих административных границ, следовательно, существующие административные границы между республиками Советского Союза становятся государственными границами.

Принцип №3: Будущие транспортные регулирования для разблокирования транспортных и экономических связей в регионе будут уважать принципы суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства всех стран”, - уточнил Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что договоренность по указанным принципам была достигнута в ходе переговоров с президентом Азербайджана в Брюсселе, и эти договоренности были зафиксированы в заявлениях председателя Европейского совета Шарля Мишеля после трехсторонних встреч 14 мая и 15 июля 2023 года.

“Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также выразили свою поддержку этим принципам, и это отражено в принятом в Гранаде четырехстороннем заявлении, подписанном Шарлем Мишелем, Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и мной. И если Азербайджан не откажется от этих принципов, это будет означать, что подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы станет вполне реальным. К сожалению, президент Азербайджана отказался участвовать в пятисторонней встрече, состоявшейся в Гранаде в прошлом месяце. Запланированная трехсторонняя встреча в Брюсселе в октябре не состоялась, и я не получал от Шарля Мишеля приглашения на следующую встречу. Надеюсь, что наши партнеры из ЕС верны своим обязательствам”, - сказал премьер-министр Армении.