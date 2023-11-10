В результате этнической чистки более 500 тыс. армян больше не имеют возможности жить на родине: премьер-министр Армении

Одним из ключевых выводов документов Парижского форума мира является то, что 2 млрд человек в мире живут в районах, затронутых конфликтом. С точки зрения Республики Армения, правильнее было бы сформулировать это предложение так: в результате этнической чистки более 500 тысяч армян больше не имеют возможности жить на своей родине.

Как сообщает Арменпресс, такую ​​точку зрения высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии в рамках 6-го Парижского форума мира.

“500 тысяч - это число армян, насильственно переселенных из Азербайджана и ставших беженцами в результате этнической чистки. Около 360 тысяч из них были насильственно переселены из Азербайджана с начала 90-х годов в результате сумгаитских и бакинских погромов и армянофобии. С тех пор армянофобия стала государственной политикой в ​​Азербайджане. А до этого, во времена Советского Союза, из-за административного и психологического давления армяне были вынуждены покинуть Нахичевань и многие другие районы Азербайджана. Во время 44-дневной войны 2020 года Нагорный Карабах покинули около 26 тысяч армян. А в результате широкомасштабного нападения и этнических чисток, проведенных Азербайджаном против Нагорного Карабаха 19 сентября, около 105 тысяч армян были вынуждены покинуть Нагорный Карабах в течение недели”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении напомнил, что армянская сторона давно предупреждала международную общественность о том, что такая перспектива становится все более реальной, особенно после незаконной блокады Лачинского коридора в декабре 2022 года.

“Но международное сообщество не приняло адекватных мер, и мы не можем винить тех людей, которые утверждают, что насильственное переселение армян из Нагорного Карабаха произошло по молчаливому или закулисному согласию некоторых международных игроков. Однако, уважаемые участники, я пришел на этот мирный форум не для того, чтобы говорить о войне. Я пришел говорить о мире, хотя Азербайджан начал называть Республику Армения “Западным Азербайджаном” после реализации минимума своего плана этнической чистки армян”, - подчеркнул Пашинян, добавив, что школы, университеты и средства массовой информации Азербайджана пропагандируют концепцию так называемого “Западного Азербайджана”, представляющей собой концепцию подготовки новой войны против Республики Армения.

По словам премьер-министра Армении, все это происходит, несмотря на то, что стороны, кажется, близки к подписанию мирного договора, несмотря на то, что вышеупомянутые проблемы вызывают серьезные вопросы об искренности Азербайджана.