Посол Армении провел встречу с заместителем министра иностранных дел Греции по вопросам диаспоры 

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Греции Тигран Мкртчян 10 ноября встретился с заместителем министра иностранных дел Греции по вопросам диаспоры Йоргосом Коцирасом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства в соцсети Facebook, стороны обсудили прочные связи между двумя дружественными народами, отметили важность тесного сотрудничества между структурами диаспоры перед лицом существующих международных вызовов. Подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах Греция-Кипр-Армения, а также на различных международных площадках.

Посол Мкртчян представил собеседнику развития вокруг Нагорного Карабаха до и после 19 сентября 2023 года. Посол подчеркнул роль международных структур как в предотвращении культурного геноцида, так и в возвращении армянских военнопленных и удерживаемых лиц.

Посол коснулся реализации права на возвращение вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха при наличии международных гарантий. Обсуждены перспективы установления мира в регионе

Посол Армении выразил глубокую признательность Греции за ее щедрую поддержку армянскому народу и в волнующих Армению вопросах.