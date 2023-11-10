“Гардман-Ширван-Нахиджеван” отреагировал на обвинения Азербайджана в адрес цивилизованного мира в “Крестовом походе”
Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” отреагировал на обвинения Азербайджана в “Крестовом походе” против цивилизованного мира.
Как сообщает Арменпресс, в заявлении союза говорится:
“Азербайджан продолжает агрессивно и несправедливо клеймить представителей международного сообщества и международных структур, высокопоставленных чиновников различных стран, чтобы скрыть собственные преступления. Выражая свое недовольство справедливыми оценками внешнего мира, Азербайджан, не колеблясь, прибегает к таким мерам, как неуместное и опасное обращение к историческому прошлому, как это случилось с использованием термина «Крестовый поход».
Государство, которое с первого дня своего существования прибегло к этническим чисткам против христианского элемента, говорит об ущемленной человечности и несправедливых оценках. Резня 30 тысяч армян в Баку 1918 года, резня Сумгаита 1988 года и Сумгаита 1990 года, резня в Баку 1988-1992 гг. , депортация более полумиллиона армян с территории исторических Гардмана, Ширвана, Нахичевани, постоянный культурный геноцид и осквернения, которые сопровождались навязыванием ложных исторических тезисов собственному народу и миру являются ярким тому подтверждением.
И вот, наконец, мир увидел преступления 44-дневной войны 2020 года, военные действия против Армении, 10-месячная незаконная блокада Лачинского коридора и создание гуманитарной катастрофы, игнорирование решений Международного Суда, война 19-20 сентября против Нагорного Карабаха и фактическая этническая чистка Карабаха.
Сказанное является лишь кратким описанием того, что произошло на практике, поскольку преступления Азербайджана против человечности и постоянные нарушения прав человека носят постоянный характер.
Мы призываем международное сообщество заставить Азербайджан выполнить свои международно признанные обязательства, от полной защиты прав человека до требования ответственности за совершенные преступления”.
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