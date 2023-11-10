Самбо собирает спортсменов в Ереване: состоялась официальная церемония открытия чемпионата мира

В Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване состоялась церемония открытия Чемпионата мира по самбо.

Как сообщает Арменпресс, в начале церемонии открытия танцевальными и светозвуковыми решениями были представлены особенности вида спорта, после чего на сцену были вынесены флаги стран-участниц.

В церемонии открытия приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, заместитель министра Карен Гилоян, мэр Еревана Тигран Авинян, президент Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян. С приветствием к присутствующим обратился президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, который подчеркнул, что в ближайшие дни Ереван будет свидетелем настоящего спортивного события.

“Многие спортсмены из разных уголков мира приехали сюда на этот чемпионат, потому что этот год также является юбилейным для федерации. В этом чемпионате участвуют представители более 70 стран мира”, - сказал Шестаков.

Президент Федерации самбо Армении Микаэл Айрапетян подчеркнул, что чемпионат мира по самбо является праздником мира в Армении.

“Самбо – это семья, семья – это сила, а сила – это мир. В прошлом году в Армении прошел чемпионат мира среди подростков, юношей и молодежи, который также прошел безупречно, за что я также благодарен правительству Армении”, - сказал Айрапетян.

Министр Жанна Андреасян выразила надежду, что даже после окончания чемпионата участники вновь захотят вернуться в Армению.

“Только за последние два года в этом зале проводились чемпионаты Европы по боксу и тяжелой атлетике, международные турниры по мини-футболу и баскетболу. Сейчас стартует чемпионат мира по самбо, основой которого также является армянское боевое искусство кох, а потому оно является одним из самых популярных в Армении”, - сказал он.

Чемпионат мира по самбо завершится 12 ноября. В этом чемпионате принимают участие более 500 спортсменов из 70 стран, а общее количество членов делегаций превышает 2500.