Начался процесс приема заявлений на получение вынужденными переселенцами из НК гражданства Армении

Начальник Службы миграции и гражданства МВД Армен Казарян на пресс-конференции из “Гуманитарного центра” правительства представил подробности получения гражданства Республики Армения. По его словам, прием заявлений на получение гражданства уже начался. Для этого необходимо посетить отделение Службы миграции и гражданства или паспортные службы регионов и подать заявления.

Как сообщает Арменпресс, Армен Казарян отметил, что решением правительства от 26 октября вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха был предоставлен статус временной защиты и они были признаны беженцами. Для получения удостоверения беженца необходимо также посетить паспортные службы, заполнить заявление, изменить адрес регистрации и получить статус временной защиты, удостоверение беженца.

“Есть много вопросов и опасений по поводу того, как можно зарегистрировать человека по тому или иному адресу, если нет согласия собственника. Человек может обратиться в паспортную службу, подать заявление о фактической регистрации, будет проведена соответствующая проверка со стороны полиции. Полиция предоставит паспортной службе соответствующую справку, на основании которой лицо будет зарегистрировано по данному адресу проживания”, - пояснил Армен Казарян. Он также добавил, что регистрация не создает имущественной ответственности.